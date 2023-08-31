Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Üsküdar'da iİddiaya göre, Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu caddesi üzerinde süratle ilerleyen dolmuş, o sırada caddeye girmek üzere olan taksi ile çarpıştı.

Yol kenarına savrulan takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın yolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.