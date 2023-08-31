Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı. Yol kenarına savrulan taksideki 3 kadın yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı

Üsküdar'da iİddiaya göre, Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu caddesi üzerinde süratle ilerleyen dolmuş, o sırada caddeye girmek üzere olan taksi ile çarpıştı.

Yol kenarına savrulan takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın yolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar’da dolmuş ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - 1

Kaza anında bölgedeki trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenilirken, dolmuştaki 6 kişi kazayı yara almadan atlattı. 

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