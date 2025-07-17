Üsküdar'da evine gittiği arkadaşını öldürüp kaçtı

İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki evine yeni taşınan Sırrı Can Şimşek (27) arkadaşı tarafından öldürüldü.

İddiaya göre S.A. sabaha karşı Sırrı Can Şimşek'in evine geldi. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. S.A. tabancayla Sırrı Can Şimşek'e ateş açtı. Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken S.A. kaçtı.

Sırrı Can Şimşek'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şimşek'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi ve arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

