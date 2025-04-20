Üsküdar'da "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü

Üsküdarda binlerce kişi Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde toplanarak Üsküdar Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte "Mehmetçik Gazze'ye" ve "Stop the genocide in Gaza" yazılı pankartlar açan katılımcılar, "Filistin'de 50.800 + kişi şehit oldu", "Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Ey İslam devletleri siyonist çeteyi durdurun" yazılı dövizler taşıyarak, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.



"Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Özgürlük filosu yola çıksın", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Yaşasın Filistin mücadelemiz" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atan katılımcılar, meydanda toplandı.



İHH Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, toplanan kalabalığa seslenerek "Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin." dedi.



"İslam dünyası bugün korkaklar ve ortaklar olarak ikiye bölünmüştür. Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir." diyen Göksun, "Buradan korkaklara sesleniyoruz. Gazze'de tankın karşısına dikilmiş, daha sütten yeni kesilmiş çocuklar kadar da mı cesaretiniz yok? Bu zulme 'dur' denmezse Gazze'deki çocukların ahı bütün dünyayı yakıp kavuracak. Bunu göreceğiz. Bunun olmaması için artık İsrail'e ve ABD'ye 'dur' denmesi gerekiyor." diye konuştu.



Katılımcılar, yürüyüş ve konuşmaların ardından alandan ayrıldı. Etkinlik boyunca çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.