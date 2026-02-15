Üsküdar'da gece yarısı yangın paniği
15.02.2026 04:49
İki katlı metruk bina tamamen yandı.
Üsküdar’da iki katlı metruk bir binada gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede bütün binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gece yarısı yangın paniği yaşandı.
İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken İGDAŞ ekipleri de olası bir doğalgaz patlaması riskine karşı bölgedeki gaz akışını kesti.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Olayda ölü ya da yaralının bulunmadığı tespit edildi. İki katlı metruk bina kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama iddiaları üzerine inceleme başlattı.