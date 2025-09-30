Üsküdar'da gecekondu yangını

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, , sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

