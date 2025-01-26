Üsküdar'da gecekondu yangını: 2 ölü

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak'ta 19 Ocak'ta saat 03.15 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı.

Gecekondudan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gecekonduda kalan Engin Y. (33) ve İsmail T.'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

