Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar bina dışına çıkarıldı.  Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Valiliği, Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü

Üsküdar'da hastanede çıkan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü - 1

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü - 2

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliği çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

İlk etapta Yoğun Bakım Servisi’nde bulunan kritik durumdaki 15 hasta olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastanın tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledildiği ifade edilen açıklamada "Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir." denildi.

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