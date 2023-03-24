Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.



İlk etapta Yoğun Bakım Servisi’nde bulunan kritik durumdaki 15 hasta olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastanın tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledildiği ifade edilen açıklamada "Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir." denildi.

