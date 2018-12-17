Üsküdar'daki bir holdingin yerleşke duvarına zaman ayarlı el yapımı patlayıcı (EYP) asan terör örgütü MLKP üyesi kadın şüpheli ve yanındaki kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.



İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Altunizade Mahallesi'ndeki bir holdingin bahçe duvarında zaman ayarlı el yapımı patlayıcı asılması olayına ilişkin başlattığı çalışmada şüpheliyi tespit etti.



Ekipler şüpheli Birgül M'nin (27) ve beraberindeki bir kişinin Ataşehir'deki hücre evinde saklandıklarını belirledi. Şüphelinin kaldığı eve ve binaya bomba döşemiş olma ihtimaline karşılıklık sıkı takip sonucu şüpheli kadın ve yanındaki kişi evden çıkarken gözaltına alındı.



Evde ve üstlerinde yapılan aramada el bombası, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

