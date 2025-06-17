Üsküdar'da İETT otobüsleri çarpıştı

Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Üsküdar'da İETT otobüsleri çarpıştı

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan 'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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