Üsküdar'da İETT otobüsleri çarpıştı

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.