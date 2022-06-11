Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı.

Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp reklam panosunu devirdi.

Tur otobüslerinde kimsenin olmaması sayesinde, kazada sadece bir kişi yaralandı.



Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.



Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.