Üsküdar'da İETT otobüsü kazası

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Barbaros Mahallesi Üsküdar Devlet Hastanesi önündeki peron alanına İETT otobüsünü park eden sürücünün, el frenini çekmeden indiği araç hareket etmeye başladı.

Otobüs, Veysi Paşa Sokağı'nda yokuş aşağı hızla ilerleyerek, bir binaya ait istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan otobüs, burada asılı kaldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurtarma vinciyle otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Bu arada otobüsün asılı kaldığı istinat duvarının alt kısmında çocuk parkı olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kontrolden çıkan otobüsün hızlıca ilerleyerek istinat duvarına çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen otobüsün duvara çarpması ve asılı kalması yer alıyor.



SÜRÜCÜ İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ



İETT tarafından yapılan açıklamada, Barbaros Mahallesi'ndeki peron alanında, ilk tespitlere göre, otobüs şoförünün park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle aracın hareket ettiği belirtilerek, "Maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.