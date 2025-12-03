Üsküdar'da İETT otobüsü kazası

03.12.2025 11:38

Son Güncelleme: 03.12.2025 11:56

Üsküdar'da İETT otobüsü kazası
DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Kazada şoförün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

 

Kazada yaralanan otobüs şoförü dahil 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında börekçide müşterilerin de olduğu öğrenildi.

