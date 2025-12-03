Üsküdar'da İETT otobüsü kazası

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü dahil 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında börekçide müşterilerin de olduğu öğrenildi.