Üsküdar'da İETT otobüsü kazası
03.12.2025 11:38
Son Güncelleme: 03.12.2025 11:56
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. Kazada şoförün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü dahil 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında börekçide müşterilerin de olduğu öğrenildi.