Üsküdar'da iki katlı ahşap binada yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta yer alan ve Kur'an kursu olarak kullanılan iki katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Yangında dumandan etkilenen bazı çocuklar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



Söz konusu yapıda hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Olay sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

