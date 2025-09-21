Üsküdar'da iki katlı binada yangın

İstanbul Üsküdar'da, iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Üsküdar'da iki katlı binada yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...