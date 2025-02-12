Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 4 katlı 2 bina boşaltıldı

Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede bulunan istinat duvarı yan yattı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.



Dört katlı iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.



Yan binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.



Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, bir kısmının da belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.