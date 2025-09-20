Üsküdar'da kaza: Kamyonet iş yerine girdi

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan kamyonet, bir iş yerine girdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Yokuştan aşağı inen 34 LHN 95 plakalı kamyonet, sürücüsü Mirali Uzman'ın kontrolünden çıkarak bir iş yerine girdi.

İŞ YERİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle iş yerinde ve kamyonette büyük hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapatılırken bölgede yoğunluk oluştu.

Kamyonetin iş yerinden çıkarılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.