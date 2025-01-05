Üsküdar'da kazaya müdahale eden trafik polisi motosiklet çar ağır yaralandı

Olay Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Bölgedeki bir kazaya müdahale eden polis memuru E.B., yolun karşısına geçmek için hamle yaptı. Bu sırada caddede süratli şekilde ilerleyen G.D. idaresindeki motosiklet, polis memuru E.B.'ye çarptı. Kazanın şiddetiyle E.B. yola savruldu.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü G.D., olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.