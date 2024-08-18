Üsküdar'da kentsel dönüşüm projesi

İstanbul Üsküdar’daki kentsel dönüşüm süreci için internetten başvuru dönemi başlıyor. Projeyle riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm projesi

İstanbul'da çalışmaları hız kazandı.

Riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güvenli konutlar inşa edilmesi amaçlanırken "Üsküdar Yenileniyor" isimli projeye internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Çalışma, Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi KENTAŞ öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLIYOR

Başvuruların ardından değerlendirme süreci başlayacak. Ardından ön proje ve fizibilite çalışmaları yapılacak.

Son aşamada ise hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri sağlanacak ve dönüşüm sürecine başlayacak.

3 SEÇENEK

Platformda, “Yenileme”, “Güçlendirme” ve “Müteahhit” seçenekleri bulunuyor.

Vatandaşların yanı sıra projede yer almak isteyen müteahhitler de platform üzerinden başvuru oluşturabiliyor.

Başvurularda herhangi bir ücret talep edilmiyor.

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