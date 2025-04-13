Üsküdar'da komşuların çöp kavgası can aldı

Üsküdar'da komşular arasında başlayan "Evimin önüne çöp attın" tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 2 çocuk babası Kenan Hamarat hayatını kaybetti.

Üsküdar'da komşuların çöp kavgası can aldı

Üsküdar'da saat 01.30 sıralarında iddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu arasında atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı.

Üsküdar'da komşuların çöp kavgası can aldı - 1 Kavga sırasında bıçaklanan Kenan Hamarat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EMNİYETE TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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