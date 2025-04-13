Üsküdar'da komşuların çöp kavgası can aldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



EMNİYETE TESLİM OLDU



Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.



Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.