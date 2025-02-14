Üsküdar'da korkutan heyelan: 2 bina boşaltıldı

Olay Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.



Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

