Üsküdar'da korkutan heyelan: 2 bina boşaltıldı
İstanbul Üsküdar'da eskiden taş ocağı olarak kullanılan arsada meydana gelen heyelan nedeniyle, arsaya komşu iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili konuşan Abdülkerim Düztaş, "Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5, 2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler." dedi.
Üsküdar'da Çarşamba günü de istinat duvarı yan yatan iki bina boşaltılmıştı.
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