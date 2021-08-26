Üsküdar'da korkutan yangın

İstanbul Üsküdar'da doğalgaz kutusunda çıkıp 4 katlı binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 5 otomobil hasar gördü.

Anadolu Ajansı - DHA 26.08.2021 - 14:50

Üsküdar'da korkutan yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler, binanın çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri gazı keserken, itfaiye de yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle binanın çatısı ve apartmanın önünde park halindeki 5 otomobil hasar gördü.

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