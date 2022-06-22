Üsküdar'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da yolun karşısına geçerken minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.



Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Üsküdar’da meydana geldi.

Çarşıya gitmek üzere evinden çıkan Fatma Aksu, Üsküdar’da Millet Bahçesi durağına geldi.

Bir süre minibüs bekleyen 65 yaşındaki yaşlı kadın yan yolda yaşanan trafik nedeniyle durağa uğramayan minibüse binmek üzere yan yoldan ana yolun ortasına geçerek minibüse binmeye çalıştı ama minibüs şoförü yaşlı kadını almadı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Tekrar yan yoldaki durağa yönelen yaşlı kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada bu kez güzergahında ilerleyen başka bir minibüsün altında kaldı.

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Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazada hayatını kaybeden Fatma Aksu’nun oğlu Niyazi Aksu, "Ayın 17’sinde annem burada minibüs beklerken minibüslerin trafikten kaçmak için ortadaki şeridi kullanmalarından dolayı annem karşıdan geçen minibüse binmek için karşıya geçiyor. Minibüs annemi almıyor geri dönerken de başka bir minibüsün çarpması sebebiyle hayatını kaybediyor" dedi.



"İBB'YE ÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUM"



Bu konu hakkında daha önceden İBB’ye çok kez şikayette bulunduğunu fakat geri dönüş olmadığını belirten Aksu, "Hala aynı kural ihlalleri devam ediyor. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için ben elimden gelen her şeyi, yargı olsun bütün süreçleri başlatacağım. Kimsenin canı yanmasın” dedi.