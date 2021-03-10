Üsküdar'da operasyon: Hamile kadını rehin aldı

İstanbul Üsküdar'da dini nikahlı eşi tarafından rehin alınan hamile kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki M.B.,2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.'den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı.

M.B'nin eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Kişinin eşini bıçakla rehin aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, hamile eşini rehin alan şüpheliyi gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri yüzünde yara ve darp izleri bulunan hamile N. F.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

Gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelinin Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde Kullanımı olmak üzere (5) adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



Mahalle sakinlerinden Mustafa Coşkun olayı şöyle anlattı: Karı koca kavga ediyordu.Polis ekipleri geldi. İkna etmeye çalıştılar. Başarısız olunca özel harekat polisleri geldi. Eşini dövüyormuş diye konuştu. Başka bir mahalleli ise İkisi de içerdeydi kavga etmiş kadını darp etmiş. Eşinin dışarı çıkmasını izin vermiyordu. 3-4 saat sürdü.

