Üsküdar'da silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine siteye gönderilen polis ekiplerine ateş açıldı.
Üsküdar'da Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede sahur vakti silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi. Ekipler binaya yaklaştığında üzerlerine ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, siteye takviye polis ve özel harekat ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Ateş edilen daire etrafında güvenlik önlemi alan polis kısa süre sonra çevreye ateş eden şahsı yakaladı.