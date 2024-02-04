Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen yolcu gözaltına alındı

Daha sonra araçtan inen J.S.S'nin ödemeyi annesinin yapacağını belirttiği, taksi sürücüsünün ise buna olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.



Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve hakkında "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatılan J.S.S, adliyeye sevk edildi.