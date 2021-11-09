Üsküdar'da ters yöne giren otomobil 6 araca çarparak durabildi

Üsküdar'da ters yöne girerek park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 VT 6022 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.



Ardından tek yön olan Halk Dersanesi Sokak'ına tersten giren araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 araca çarparak durabildi.



Park halindeki araçlarda hasara neden olan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Halk Dersanesi Sokak, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.