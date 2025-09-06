Üsküdar'da tünel içinde zincirleme kaza: Bir araç yandı

Vecdi Diker Tüneli Üsküdar istikametinde iddiaya göre, tünel içinde hareket halinde olan dört araç yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kaza esnasında en arkada bulunan hafif ticari araç ile yanmaya başladı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

BİR YARALI

Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza esnasında tünel içinde yoğun trafik oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.