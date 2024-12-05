Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu

stanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta, Sultantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekiplerin çevresinde beklediği iş yerinin yakınında duran otomobilden inen bir kişi iş yerine gitti.



Burada bir süre kaldıktan sonra yeniden otomobile binen şüpheli, ekiplerce durduruldu.



Kimliği belirlenen İ.T. isimli şüphelinin üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.



Şüpheliyle aynı araçtaki M.Ş.K. de gözaltına alındı.



İş yerine düzenlenen operasyonda ise K.Ö, B.Y. ve Ş.H. yakalandı.



UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ



Aramalarda, yaklaşık 500 gram uyuşturucuyla hassas terazi ele geçirildi.



Yapılan incelemede şüphelilerden İ.T'nin bir, B.Y'nin 4, M.Ş.K'nin 15, K.Ö'nün 22, Ş.H'nün toplam 26 suç kaydı olduğu belirlendi.



Emniyetteki ​işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ö. ve B.Y. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" iddiasıyla tutuklandı, Ş.H. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Şüphelilerden M.Ş.K. emniyette ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.T. hakkında ise uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle adli işlem yapıldı.