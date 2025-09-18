Üsküdar'da yangın: Yanındaki binaya da sıçradı

Yangın 17.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Keban Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi geldi.

İtfaiye ekipleri, binaların çatılarındaki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.