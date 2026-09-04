Üsküdar'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yarın Üsküdar'da kapanacak yollar ve yeni güzergahlar belirledi.



Açıklamada tedbirlerin Üsküdar ilçesinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alındığı belirtildi.

Buna göre saat 07.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar Hayrettin Çavuş Sokak ve Hatmi Sokak ile Evliya Hoca Sokak arasında kalan Çavuşdere Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif yollar ise şöyle:

- Dr. Fahri Atabey Caddesi

- Evliya Hoca Sokak

- Hatmi Sokak

- Selami Ali Efendi Caddesi