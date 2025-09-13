Üsküdar'da yol kavgası: Kadına biber gazı sıkan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde bir araç sürücüsünün trafikte tartıştığı kadına biber gazı sıktığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli M.Ş. (36), polis ekiplerince yakalandı.



Şüpheliye, "tehlikeli şerit değiştirmek", "sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi", başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.



Ayrıca, zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.