Üsküdar'da yol verme kavgası: Sürücünün üzerine yürüdü

Olay sabah saatlerinde Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.
Bir süre sonra sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün kullandığı aracın önüne geçti.
Yol geçişini engelleyen sürücü aracından aşağıya inerek tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü.
Öfkeli sürücünün açık olan camdan diğer sürücüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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