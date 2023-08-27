Üsküdar'da zincirleme trafik kazası

İstanbul Üsküdar'da Ozan U. idaresindeki 34 DOP 053 plakalı otomobil Kısıklı-Altunizade bağlantı yolunda seyir halindeyken sebebi belirlenemeyen nedenle durdu.

Arkasından gelen 34 BT 442 plakalı otomobil bu araca arkadan çarptı; arkadan gelen sırayla 34 RZY 37 ve 34 JY 250 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

