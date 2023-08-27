Üsküdar'da zincirleme trafik kazası

Üsküdar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Üsküdar'da zincirleme trafik kazası

İstanbul Üsküdar'da Ozan U. idaresindeki 34 DOP 053 plakalı otomobil Kısıklı-Altunizade bağlantı yolunda seyir halindeyken sebebi belirlenemeyen nedenle durdu.

Arkasından gelen 34 BT 442 plakalı otomobil bu araca arkadan çarptı; arkadan gelen sırayla 34 RZY 37 ve 34 JY 250 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da zincirleme trafik kazası - 1

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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