Üsküdar'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avrasya Tüneli girişinin öncesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 KLL 408 plakalı otomobil sapağı kaçırdığı için yol ortasında aniden durdu.



Bu sırada, aynı istikamette seyreden 34 GAT 030 plakalı otomobil yolda duran araca çarptı.



Diğer şeride savrulan otomobile 07 LBS 06 plakalı yolcu otobüsünün de çarpması üzerine, araç bariyerlere sürüklendi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.