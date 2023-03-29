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Üsküdar'daki hastane yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 66 yaşındaki Hayri Karakaş'ın Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

Üsküdar'daki hastane yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü
Üsküdar'da hastane yangını: 1 ölü Haberi Görüntüle

Üsküdar'da hastanede çıkan yangında ölü sayısı yükseldi.

nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesine sevk edilen 2 kişi daha yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakaş (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve İsmail Arslan (52) olarak açıklandı.

EMEKLİ KONSOLOSLUK ÇALIŞANI VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden Hayri Karakaş'ın New York Başkonsolosluğu'ndan emekli olduğu öğrenildi.

Üsküdar'daki hastane yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi - 1

Hayri Güler'in rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ortaya çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mehmet Kamil Güler'in ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Mart tarihinde gece saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yangın sonrasında yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yangın nedeniyle yoğun bakım servisinde yatan 18 kişi çevre hastanelere sevk edilmişti.

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