Üsküdar'daki yıkımda İBB İmar Müdürü'ne saldırıya tutuklama

İBB'nin 3 personelinin dövüldüğü saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı.



Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.



Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.



Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Polisin olayla ilgili 4 kişi yakalama çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.

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