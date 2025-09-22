Üst geçidi kullanamayan yaya yaşam savaşı veriyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üst geçidi kullanmayıp yola atlayan adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan adamın hastanede tedavisi devam ediyor.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Vatan Caddesi’ndeki üst geçidi kullanmayan 30 yaşındaki Emin A., tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, Emin A.’ya çarptı.

Kazada Emin A. ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emin A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

