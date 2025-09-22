Üst geçidi kullanamayan yaya yaşam savaşı veriyor

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Vatan Caddesi’ndeki üst geçidi kullanmayan 30 yaşındaki Emin A., tel bariyerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, Emin A.’ya çarptı.



Kazada Emin A. ağır yaralandı.



EKİPLER SEVK EDİLDİ



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emin A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.