Üst geçidi kullanmayan iki kadına İETT otobüsü çarptı

İstanbul'da bir İETT otobüsü üst geçidi kullanmayan iki kadına çarptı.
Kaza, dün 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkisinin Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi.
Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.
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