Üst geçidi kullanmayan iki kadına İETT otobüsü çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de üst geçidi kullanmayarak D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına İETT otobüsü çarptı. 2 kadının ağır yaralandığı kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.

Üst geçidi kullanmayan iki kadına İETT otobüsü çarptı

'da bir otobüsü üst geçidi kullanmayan iki kadına çarptı.

Kaza, dün 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkisinin Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı.

Üst geçidi kullanmayan iki kadına İETT otobüsü çarptı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi.

Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

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