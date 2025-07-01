Üst geçit motokuryelerin işgali altında: "Korna dahi çalıyorlar"

İstanbul Kadıköy E-5 karayolunda bulunan üst geçitte yolun karşısına geçmek isteyen yayalar, motokuryeler nedeniyle tehlike altında.

Motokuryeler ise en yakın bağlantı yolu olan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Göztepe köprüsünü kullanarak vakit kaybetmemek için üst geçitten geçiyor.



"KORNA DA ÇALIYORLAR"

Yaşanan durumu anlatan vatandaşlar, dibime kadar motorla gelip kornaya basarak ters bir şekilde niye kenardan yürümüyorsun gibilerinden tepki gösteriyorlar.



TABELALAR ASILDI



Öte yandan yayaların yoğun şikayetleri üzerine çok sayıda önlem alındı.



Üst geçidin her iki tarafına devasa motosiklet giremez tabelaları dahi asıldı. Ancak tüm bunlara rağmen sorun yine de çözülemedi.

