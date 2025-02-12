Üst kat züccaciye alt kat uyuşturucu imalathanesi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir züccaciye dükkanında uyuşturucu madde imal edildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. İncelemelerin ardından 8 Şubat'ta belirlenen dükkana operasyon düzenlendi.



ÜS KAT ZÜCCACİYE ALT KAT İMALATHANE



Adreste arama yapan polis dükkanın alt katında 41,60 gram marihuana, 75 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 euro, 2 cep telefonu ve iş yerinin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök Hint keneviri ile imal edildiği çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.