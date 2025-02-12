Üst kat züccaciye alt kat uyuşturucu imalathanesi

İstanbul Kağıthane'de üst katı züccaciye alt katı uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iki şüpheli yakalanırken saksılar içerisinde kök hint keneviri ve bez çadır içerisinde düzenek ele geçirildi.

Üst kat züccaciye alt kat uyuşturucu imalathanesi

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir züccaciye dükkanında uyuşturucu madde imal edildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. İncelemelerin ardından 8 Şubat'ta belirlenen dükkana operasyon düzenlendi.

ÜS KAT ZÜCCACİYE ALT KAT İMALATHANE

Adreste arama yapan polis dükkanın alt katında 41,60 gram marihuana, 75 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 euro, 2 cep telefonu ve iş yerinin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök Hint keneviri ile imal edildiği çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

Üst kat züccaciye alt kat uyuşturucu imalathanesi - 1

Operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ş.G. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri belediye görevlilerince mühürlendi.

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