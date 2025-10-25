Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner’in vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor medyasının yakından tanıdığı Çetiner, 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve ameliyat olmuştu.

Faik Çetiner, basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adımını atarken 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında "Bizim Stadyum" isimli programla tanınmıştı.

"Bizim Stadyum" 19 yıl boyunca yayın hayatını sürdürürken HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?

1956'da İstanbul'da doğan Faik Çetiner, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.



Gazetecilik mesleğine 1975 yılında Tercüman'da başlayan Çetiner, 1990 yılında Meydan'a geçti.



Televizyon kariyerine 1994 yılında Kanal 6'da Bizim Stadyum'u sunarak başlayan deneyimli gazeteci, 1996 yılında HBB'ye geçti. 1998'de atv'ye transfer olan Faik Çetiner, daha sonra TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8 ve Habertürk gibi kanallarda da çalıştı.



Faik Çetiner son olarak Fanatik gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapmaktaydı.



Çetiner, 2023 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı olmuştu.



Deneyimli gazeteci 25 Ekim 2025 tarihinde, 69 yaşında vefat etti.