Üsteğmen motosiklet kazası kurbanı
06.12.2025 16:08
DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, motosikletiyle yoldan çıkıp tarlaya savrulan 28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi mevkisinde saat 13.00 sıralarında Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü, (28) kontrolünü yitirdiği motosikletiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çürüttü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yusuf Çürüttü’nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.