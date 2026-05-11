Üstgeçit asansöründe feci ölüm

Manisa 'nın Yunusemre ilçesindeki Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde bulunan asansörü kullanmak isteyen 24 yaşındaki Seymen Gürcis, henüz belirlenemeyen nedenle asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Gürcis'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ARIZA YAPINCA İNMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı, bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu dış koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.