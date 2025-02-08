Üstlerinde sahte dövizle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde durdurulan A.E. (23) ve S.K. (27) isimli 2 şahsın yapılan üst aramalarında, 2 adet sahte 50 euro, 1 adet sahte 100 euro, 105 adet sahte 100 dolar, ele geçirildi. Parada Sahtecilik suçu kapsamında adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.