Üstlerinde sahte dövizle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Manisa'da 2 şahsın üzerinde yapılan aramada sahte olduğu tespit edilen 10 bin 500 dolar ve 200 euro ele geçirildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Üstlerinde sahte dövizle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde durdurulan A.E. (23) ve S.K. (27) isimli 2 şahsın yapılan üst aramalarında, 2 adet sahte 50 euro, 1 adet sahte 100 euro, 105 adet sahte 100 dolar, ele geçirildi. Parada Sahtecilik suçu kapsamında adli işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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