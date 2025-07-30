Üstünde tavşan kostümü, elinde tüfekle metroya bindi: Gözaltına alındı

İstanbul'da tavşan kostümü giyip, elinde oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metroya binen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Üstünde tavşan kostümü, elinde tüfekle metroya bindi: Gözaltına alındı

Sarıyer Hacıosman istasyonunda tavşan kostümü giyip elinde tüfekle metroya binen şahsı görenler neye uğradığını şaşırdı. Kısa şokun ardından yolculardan bazıları şahsı telefonla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede şahsın Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Takibin devamında şahıs Araba Yolu Caddesi üzerinde metro istasyonunda maske ile yakalandı.

Kimliği incelenen şahsın 15 yaşındaki A.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, şahsın elinde bulunan tüfeğin "oyuncak tahta tüfek" olduğu, maskenin ise "oyuncak tavşan maskesi" olduğu belirlendi.

A.Y. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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