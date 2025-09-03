Üstünü pul biberle kaplamış: Yolcu otobüsünde 7 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış pul biber ile kaplı 12 paket halinde 6 kilogram 765 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. ve E.Ö.’nün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.