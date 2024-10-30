Usulsüz çakar ve siren denetiminde sürücülere para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Kadıköy ve Üsküdar'da "usulsüz çakar ve siren tertibatı" bulunduran ve emniyet şeridini ihlal eden araçlar için harekete geçti.



Polis ekipleri, Basın Ekspres Caddesi TEM Otoyolu istikametinde kurulan denetim noktasında trafikteki çakarlı araçları durdurdu. Sürücülerin ehliyeti, ruhsatı ve evrakı kontrol edildi.



Denetimlerde çakar tertibatı bulunan araçlar durdurulup, izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.



D-100 kara yolu Göztepe mevkiinde emniyet şeridini ihlali ettiği belirlenen sürücülere para cezası kesildi.



Polis ekiplerinin denetimlerinin farklı saatler ve noktalarda süreceği belirtildi.

