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Usulsüz rapor soruşturmasında tutuklama

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan biri tutuklandı.

Usulsüz rapor soruşturmasında tutuklama

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz düzenledikleri iddiasıyla 25 Şubat'ta gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri utuklandı, birine ev hapsi verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devlet hastanesinde usulsüz rapor operasyonu

Devlet hastanesinde usulsüz rapor operasyonu

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