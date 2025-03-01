Usulsüz rapor soruşturmasında tutuklama
Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan biri tutuklandı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 25 Şubat'ta gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri utuklandı, birine ev hapsi verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Sağlık Raporu
- Adıyaman