Usulsüz rapor soruşturmasında tutuklama

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 25 Şubat'ta gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri utuklandı, birine ev hapsi verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.