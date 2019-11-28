Utandıran tablo (Kadın cinayetleri)

Yılbaşından bugüne 404 kadının vahşice öldürüldüğü Türkiye'de, kadın cinayetlerine yönelik bir çalışmaya göre, tanıklık etmelerine rağmen aile üyeleri şiddete kayıtsız kalıyor.



Milliyet gazetesinden Mert Fırat'ın haberine göre, Polis Akademisi Suç Araştırmaları Anabilim Dalı'nda İstanbul öğretim üyesi olarak çalışan Coşkun Taştan ile aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Aslıhan Küçüker Yıldız tarafından hazırlanan “Kadın Cinayetleri Verileri ve Analizler" başlıklı çalışmada 2016-2018 arasında, 726'sı polis, 206'sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayetinin istatistiki ayrıntıları ilk kez gün yüzüne çıkartıldı. %

14.5'İ İSTANBUL'DA İŞLENDİ

Rapora göre, kadın cinayetlerinin yüzde 52.8'si ateşli silah, yüzde 31.9'u kesici delici-aletle gerçekleştirildi. En yaşlı maktul 88 yaşında olurken, maktullerin yaş ortalaması ise 36 olarak saptandı.

Rapora göre büyükşehirlerdeki kadın cinayetlerinin yüzde 14.5'i İstanbul'da, yüzde 6.1'i Ankara'da, yüzde 5.5'i İzmir'de, yüzde 4.6'sı Antalya'da, yüzde 4.3'ü Gaziantep'te, yüzde 3.6'sı Bursa'da, yüzde 3.4'ü Adana'da işlendi.

1 milyon nüfusun altındaki kentlere bakıldığında kadın cinayetlerinin yüzde 10.3'ü Iğdır'da, yüzde 8.2'si Edirne'de, yüzde 7.9'u Bayburt, Sinop ve Nevşehir'de, gerçekleşti. Cinayet kurbanlarının yüzde 63.7 evli, yüzde 21.2 bekâr kadınlardı.

KAYITSIZ KALINIYOR

Raporda kadın cinayetlerine ilişkin, "Bazı vakalarda aile üyeleri, şiddetin farkında oldukları ve hatta şiddetin uygulanmasına tanıklık ettikleri halde farklı nedenlerle kayıtsız kalmaktadırlar. Bazı vakalarda ise sosyal çevre, kültürel normlara, adeta cinayeti kolaylaştıracak biçimde atıf yaparak failin öldürme eşiğini aşmasına katkıda bulunurlar. Bazı vakalarda geniş aile üyeleri ve sosyal çevre sorunların çözümü için devreye girmeleri konusunda davet edildikleri halde pasif kalmakta veya herhangi bir çözüm üretemedikleri için olayların dışında kalmayı tercih etmektedirler” ifadeleri yer aldı.

KARA TABLODAN VERİLER

- Öldürülen kadınların yüzde 7.1'i 66 ve üzeri yaşta vatandaşlar.

- En sık karşılaşılan cinayet mekanlarının yüzde 72.8 ile ev, meskun veya metruk bina olduğu belirtilirken, cinayetlerin yüzde 15'i konutta, yüzde 3.3'ü sokakta, yüzde 3.2'si açık arazi veya kırsal alanda, yüzde 5.7'si işyerinde, yüzde 5.7'si diğer mekanlarda işlendi.

- Cinayetlerin yüzde yüzde 9.9'u ağustosta, yüzde 9.7'si aralık, yüzde 8.9'u mayıs ve yüzde 8.5'i temmuzda işlendi.

- Olayın mevsimlere dağılımlarına bakıldığında yüzde 25.1'inin sonbahar, yüzde 26.7'sinin kış, yüzde 24.2'sinin ilkbahar ve yüzde 23.9'unun yaz döneminde işlendiği ortaya çıktı.

- Maktullerin yüzde 46.1 ilkokul, yüzde 5.8'inin üniversite mezunu olduğu, yüzde 3.9'unun hiç okula gitmediği ancak okuma-yazma bildiği, yüzde 6'sinin ise okuma-yazma bilmediği ortaya konuldu. Öldürülen kadınların yüzde 0.4'ü ise yüksek lisans veya doktora mezunu.



- Maktullerin yaş dağılımları ise yüzde 8.6 / 0-17 yaş, yüzde 19.2 / 18-15 yaş, yüzde 25.7 / 26-35 yaş, yüzde 20.2 / 36-45 yaş, yüzde 12.4 / 46-55 yaş, yüzde 6.9 / 56-65 yaş ve yüzde 7.1 ise 66 ve üzeri yaş dilimi olarak ortaya konuldu.



Yabancı uyruklu mağdurların dağılımı ise yüzde 34.6'sı Suriye, yüzde 15.4'ü Bulgaristan, yüzde 11.5'i Azerbaycan, yüzde 7.7'si İran, yüzde 7.7'si Kırgızistan, yüzde 7.7'si Özbekistan, yüzde 3.8'i Afganistan, yüzde 38'i Almanya yüzde 38'i Irak seklinde sıralandı.

