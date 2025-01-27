UTTS kaydı için son gün yaklaşıyor: UTTS başvurusu nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabetin sağlanması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi kayıplarının engellenmesi amacıyla, Ulusal Tanker Takip Sistemi (UTTS) kapsamındaki uygulama esaslarında önemli değişiklikler yapmıştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağdur olmamaları için UTTS kayıt süresi uzatıldı. Peki, UTTS başvurusu nasıl yapılır? UTTS başvurusu için son gün ne zaman?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) bu yıldan itibaren vergi mükellefi kişi ve kuruluşlar için zorunlu hale gelerek, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan yıllık yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybının da önüne geçecek.
UTTS KAYDI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişteki yoğunluk nedeniyle kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.
1-31 Ocak 2025 tarihlerinde kayıt yaptırılması halinde 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerinin vergi indiriminde kullanılması uygulaması sürecek.
Mevcuttaki bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlara ise bu araçları piyasaya sürenler veya ithalatçıları ile üreticileri tarafından TTB taktırılması gerekiyor. Söz konusu araçların plakalarının veya sahiplerinin değişmesi durumunda TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.
UTTS KAYIT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
Kayıt ve Hesap Onay
Yakıt harcamalarını gider olarak gösterecek taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresinde "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef işlemleri" sekmesinden bilgileri doldurur. Bu işlem, taşıt sahibi adına yetkili kişi tarafından gerçekleştirilir.
Araç ekleme
Vergi levhası yükleme işleminden sonra, "Taşıt Ekle" menüsünden sistemi kaydedilmek istenen araçların bilgilerini eksiksiz doldurur. Her aracın ruhsatını sisteme yükleyerek araç ekleme işlemini tamamlar.
TTB Siparişi
Kaydedilen araçlara TTB montajı için, "Siparişlerim" menüsünden ilgili araçlar seçilir. Taşıtı montaja götürecek kişi ile sürücü aynı kişi değilse, montajı gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme girilir.
Ödeme İşlemi
Ödeme aşamasında, Havale / EFT veya kredi kartı seçeneklerinden biri tercih edilir. Havale/EFT yöntemi tercih edilirse, açıklama kısmına sipariş numarası yazılmalıdır. Ödeme, Darphane tarafından onaylandığında, taşıt sahibine taşıt montaj kodu iletilir.
Montaj İşlemi
Firma yetkilisi, Otoban kurumsal hizmetler san. ve tic. ltd. şti. kurulusudur. Taşıt sahibi, Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Noktasına, taşıt montaj kodunu gösterir ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada ek bir ücret talep edilmez.
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